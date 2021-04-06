"Установлено, что индивидуальный предприниматель организовал перевозку пассажиров на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района. Водитель не находился в трудовых отношениях с ИП, а отправился в рейс на основании устной договоренности", — говорится в сообщении.

Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля 2020 года врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя, еще девять пассажиров получили травмы.

Следователи выяснили, что водитель мало отдыхал, индивидуальный предприниматель знал это. Обвиняемый дал признательные показания: он сообщил, что отправил в обратный рейс мужчину, который находился за рулем свыше 16 часов. Кроме того, проведенная вместе с Ростехнадзором проверка ИП выявила множественные нарушения в организации перевозки граждан.

Уголовное дело в отношении предпринимателя расследовали по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Статья предполагает до десяти лет лишения свободы. Материалы дела отправлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.