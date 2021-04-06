"Все эти штаммы более контагиозны, более заразны. В патогенности там различий особых не обнаружено – ни у южноафриканского, ни английского. Они все отличались степенью заразности. Но наша вакцина их покрывает. Если вы привились, можете ехать в Турцию или куда угодно. Если у вас хорошие антитела, поезжайте, отдыхайте", — сказал он "РЕН-ТВ".

Правда, как напомнил эксперт, прививка не гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом.

"Любой иммунитет можно пробить. Я всегда привожу такой пример. Вам сделали прививку, у вас иммунитет. Но в битком набитом автобусе сосед кашлянул вам в лицо. Все, он вас заразил, вы никуда не денетесь, если вы без маски. Вы заболеете, но болезнь будет протекать в легкой форме", — подчеркнул он.

В первом квартале Турцию посетили более 176 тыс. туристов из России, снова заняв первое место по численности среди иностранных граждан. На майские праздники это наиболее популярное направление зарубежного отдыха.