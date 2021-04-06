"Обнаружено 103 британских варианта и 10 южноафриканских. Все они были привезены из-за рубежа. Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения, но мы работаем по всем очагам максимально широко для того, чтобы предотвратить распространение", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Она уточнила, что специалистами Роспотребнадзора были получены результаты по более чем 10 тыс. секвенирований различных вариантов коронавируса.

По ее словам, большинство случаев "привезенных" штаммов коронавируса в Россию приходится на Турцию.

"Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время", — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация в Турции продолжает ухудшаться, поэтому ведомство продолжает держать ситуацию на особом контроле, так как на Турцию приходится большинство поездок россиян.