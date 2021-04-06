"Основной объем реставрационных работ планируется завершить в 2022 году", — сказал Линченко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Это также соответствует плану финансирования работ из городского бюджета.

В июне прошлого года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) сообщал, что реставрацию фасадов закончат уже в 2021 году, однако, как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, планы пришлось скорректировать по объективным причинам, открывшимся в ходе работ. Предполагается, что строительные леса будут сняты ближе к концу 2022 года — после окончания работ на западном полуциркуле, Кухонном каре, Центральном корпусе и крыльцах всего дворца.

"Мы планируем показать где-то в 2022-2023 году какой-то комплекс полной реставрации дворца", — сообщил директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов.

Гатчинский дворец реставрируют с 2015 года. За пять лет в реставрацию уже вложили около 875 млн рублей. Объем финансирования в 2021 году составит 145 млн рублей: сейчас идут конкурсные процедуры. Уже отреставрированы интерьеры домовой Троицкой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи.

"Все, что планировалось, — на сегодняшний день, исходя из плана-графика производства работ, полный объем выполнен", — сказал Линченко.

Гатчинский дворец расположен южнее Петербурга, был основан в 1766-м и открыт в 1781 году. Проект выполнил итальянский архитектор Антонио Ринальди. Великая Отечественная война нанесла большой ущерб всему дворцово-парковому ансамблю. В послевоенные годы здесь сделали ремонт, но не реставрировали, дворец был приспособлен под размещение института "Электронстандарт".