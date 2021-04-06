Отмечается, что генподрядчиком строительства определена китайская CRCC в лице ООО "СиАрСиСи рус". Строители приступили к устройству буронабивных свай станционной опоры канатной дороги, а также к сооружению фундаментных плит здания терминала.

"Канатная дорога является частью "Золотой мили" — искусственной насыпной территории на берегу реки Амур в центре Благовещенска, и требует особого подхода к вопросу экологичного строительства при реализации проекта. Для минимизации воздействия на окружающую среду проектом заложены современные технологии бурения и строительства" — отметил исполнительный директор ООО "ЗЭД Девелопмент" Владимир Коновалов.

Диаметр сваи составляет 880 см, глубина забуривания — 32 метра буронабивным методом. Всего проектом заложено 152 сваи.

"На сегодняшний день выполнен большой объем подготовительных работ, подведены сети энергоснабжения и подключения строительной площадки. Заключены основные договора на поставку материалов и оборудования", — приводятся в сообщении слова руководителя строительства компании ООО "Инград" (технический заказчик) Михаила Санина.

Как сообщалось, первая в мире трансграничная канатная дорога будет пассажирской. Символический старт проекту был дан в июле 2019 года. Ожидается, что трасса протяженностью 973 метра свяжет города Благовещенск и Хэйхэ во второй половине 2022 года.

Отмечалось, что объем вложений инвестора — группы компаний "Регион" — в канатку превысит 3,5 млрд рублей. Затем было принято решение изменить проект и увеличить расходы до 4,6 млрд рублей.

Главные отличия от первоначального проекта связаны с терминалом канатной дороги. Его по спецзаказу разработало архитектурное бюро из Нидерландов. Основное здание планируется сделать четырехэтажным, а его площадь увеличена почти в два раза — до 26 тыс. кв. метров.

В рамках требований контрольно-надзорных органов пропускная способность снижена до 457 человек в час, однако, вместимость пассажиров в одну гондолу будет увеличена до 110 человек.