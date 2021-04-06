Как следует из распоряжения, средства в размере 1 млрд 245 млн 89 тыс. рублей выделяются в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Правила были утверждены в декабре 2019 года.

Как сообщалось, Ростуризм осенью 2020 года провел конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. Получателями грантов могли стать российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, готовые вложить в проект собственные средства в размере не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не превышала 3 млн рублей. Период реализации гранта составляет 6 месяцев с момента заключения соглашения с Ростуризмом.

Всего на конкурс поступило более 4 тыс. заявок, из которых было отобрано более 400 в 80 регионах. Проекты, получившие гранты, в основном связаны с созданием комфортных и безопасных условий для отдыха на природе. Это кемпинги, автокемпинги, модульные отели, оборудование для их оснащения. Часть проектов направлена на разработку новых турмаршрутов и создание безбарьерной туристической среды. Все они должны быть реализованы в ближайшее время.