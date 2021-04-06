Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, кредит на 3 млрд евро, который она получила в прошлом году от правительства Франции, будет конвертирован в бессрочные гибридные облигации.

Помимо этого, Air France-KLM выпустит новые акции на сумму до 1 млрд евро. Французское правительство, которому в данный момент принадлежит 14,2% акций авиакомпании, примет участие в наращивании капитала и может увеличить свою долю почти до 30%. China Eastern Airlines также планирует приобрести новые акции, но сохранит свою долю ниже 10%.

Правительство Нидерландов, доля которого в Air France-KLM составляет 14%, не будет участвовать в увеличении капитала авиаперевозчика. Такое же решение приняла американская авиакомпания Delta Air Lines с долей в 8,8% из-за ограничений, связанных с предоставлением ей госпомощи в США.

Совет директоров Air France-KLM, правительство Нидерландов и Европейская комиссия (ЕК) одобрили план докапитализации авиакомпании. Власти Нидерландов обсуждают с ЕК возможные меры по наращиванию капитала KLM.

Air France откажется от 18 слотов в парижском аэропорту Orly, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио France Inter. Он также отметил, что возвращение к "нормальному уровню воздушных перевозок" ожидается не ранее 2024 года.

Как сообщалось ранее, Air France-KLM в 2020 году зафиксировала чистый убыток на уровне 7,1 млрд евро из-за влияния пандемии на авиаперевозки. Авиакомпания уже получила госпомощь во Франции и Нидерландах общим объемом 10,4 млрд евро.

Авиаперевозчик ожидает, что в первом квартале текущего года ее убыток составит 1,3 млрд евро на фоне третьей волны коронавируса в некоторых европейских странах.