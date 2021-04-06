"Внутренние туристические поездки восстановились на 94,5% от допандемийного уровня во время трехдневного праздника Цинмин, который проводился с 3 по 5 апреля. За это время туристические объекты по всей стране посетили 102 млн человек, это на 144,6% больше, чем за аналогичный период в 2020 году", — пишет портал со ссылкой на министерство культуры и туризма Китая.

Как отмечает агентство, доходы от внутреннего туризма за время праздников составили около $4,2 млрд, это 56,7% от средств, полученных на Цинмин в 2019 году.

"Несмотря на то, что внутренний туризм в Китае постепенно восстанавливается, полное возмещение финансовых потерь будет достигнуто значительно позже, потому что большинство путешественников предпочитают короткие и недорогие поездки, а также активно пользуются скидками и бесплатным посещением некоторых достопримечательностей", — пишет Xinhua.

Для ускорения возобновления международных поездок Китай в начале марта объявил о введении в стране ковид-паспортов. Оформить сертификат можно в приложении в соцсети WeChat, пока это могут сделать только граждане Китая.

Кроме того, республика упростила получение виз гражданам 12 стран, привитым китайской вакциной. России среди этих стран нет. Однако граждане РФ с 15 марта могут приехать в Китай через Гонконг, въезд разрешен привитым только китайской вакциной. При пересечении границы в специальном административном районе не нужно предъявлять справку о сдаче ПЦР-теста на коронавирус и заполнять декларацию о поездке. Приехать могут командированные, лица с ВНЖ, с целью воссоединения семьи, похорон, ухода за больными родственниками.