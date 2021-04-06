"В условиях того, что практически нет альтернатив, и того, что кешбэк стимулирует поездки по стране, спрос на майские праздники в Крыму очень высокий. Во многих отелях уже остановлены продажи на данные период", — сказал Зелинский.

По его словам, в первую очередь раскупили места в гостиницах 4-5*, которых в Крыму "остро не хватает". При этом жилье на полуострове еще можно найти, в основном в частном секторе, но стоимость аренды будет расти, уверен эксперт.

Свободных номеров практически не осталось на южном берегу Крыму. В частности, в крупнейшем пятизвездочном санаторно-курортном комплексе полуострова Mriya Resort & SPA (Ялта) агентству подтвердили 100-процентную загрузку, доступны к бронированию только четыре винные виллы.

При этом забронировать номер еще можно, например, в традиционно менее загруженной Феодосии. Так, загрузка "Алых парусов" 4* на начало мая составляет 42%. По словам гендиректора комплекса Анны Нерозиной, это хороший показатель.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минкурортов Крыма, при заселении в отель или санаторий у туристов могут попросить результаты теста на COVID-19, это условие необходимо уточнить заранее.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре, большинство из них отменили в начале весны. Сейчас запрещены массовые мероприятия, в общественных местах действует масочный режим, рестораны, кинотеатры и музеи работают с ограничением числа посетителей, закрыты хостелы.

Как сообщалось, за 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что Крым может принять в этом году на 10-15% больше туристов, чем в "доковидный" 2019 год.