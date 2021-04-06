"Самый популярный у туристов город Европы, Париж, остается пустым из-за ограничений на поездки, связанных с коронавирусом. В 2020 году Парижский регион принял 17,5 млн туристов, тогда как в 2019 году эта цифра была втрое больше – 51 млн. Потери сектора составили 15,5 млрд евро", — сообщает телеканал.

Каждый второй отель в городе остается закрытым, огромные убытки несут владельцы ресторанов и кафе. Президент региона Валери Пекресс попросила у правительства создать фонд для помощи отрасли в размере 10 млрд евро. Она также призвала правительство сделать работников туротрасли одной из приоритетных групп при получении вакцины от коронавируса.

"Очень важно перезапустить в Париже не только в связи с тем, что на 2024 год в городе запланированы Олимпийские игры, но и как локомотив и витрину всего французского туризма", — сказал в интервью телеканалу Вангелис Панайотис из консалтинговой группы MKG.

Как отмечает France24, авиаперевозки в Европе по-прежнему остаются на историческом минимуме – в апреле 2021 года пассажиропоток на континенте на 64% ниже, чем в среднем до пандемии.