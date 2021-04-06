Как сообщалось, из-за роста заболеваемости в Турции ужесточили антиковидные ограничения. Для местных жителей с 9 вечера действует комендантский час, в ресторанах разрешена загрузка не более 50%, а с 9 вечера до 5 ура – работа только навынос. С 13 апреля из-за наступления Рамадана предприятия общественного питания не смогут обслуживать посетителей в помещениях и будут работать только навынос. Правда, как напомнила Тюрина, в отелях ограничений нет, рейсы летают по расписанию, российские власти не делали заявлений об опасности посещения страны не делали.

"В турагентствах нам сообщили, что ужесточения в Турции не влияют на спрос, и никто из туристов не аннулирует уже приобретенные туры. Бронируют и пляжные отели, и даже Стамбул, где закрыты магазины и музеи. Причем в последние дни число заявок растет", — рассказала Тюрина.

По ее словам, ближе к майским праздникам число рейсов в Турцию растет. "Если в марте из городов-миллионников было по 4 рейса в неделю, то сейчас из многих уже летает по 6-7. Соответственно увеличиваются и объемы продаж", — рассказала она.

"Фактически Турция сейчас безальтернативное направление, кроме нее доступных по цене вариантов просто нет. Как говорят в агентствах, туристы уже устали волноваться. Люди хотят отдыхать на море, а на территории пляжных отелей дополнительные ограничения не распространяется", — добавила Тюрина.

Она напомнила, что неделю назад Росавиация запретила воздушное сообщение с Турцией из 13 городов. В список попали Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск.

"Жители этих городов летают в Турцию через Ростов-на-Дону. Сдают багаж, например, в Краснодаре, а в Ростове проходят паспортный контроль и таможню, багаж остается в самолете. Потом летят в Анталью на том же месте по другому посадочному талону. Доплат за рейс в Ростов не требуется. На спрос этот запрет почти не повлиял, но добавил работы турфирмам, которые должны менять уже приобретенные билеты и предлагать туристам менее комфортные перелеты с пересадкой", — рассказала пресс-секретарь РСТ.

Как сообщалось, Турция лидирует среди наиболее популярных у россиян направлений отдыха на майские праздники.