"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные", — заявила глава Роспотребнадзора в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами", — добавила Попова.

Поэтому, по ее словам, "для остановки распространения вируса сегодня лучше оставаться в родной стране".

Отвечая на вопрос издания, есть ли в РФ какие-либо неопознанные в мире, но потенциально опасные штаммы SARS-CoV-2, руководитель Роспотребнадзора ответила, что "На территории России сегодня мы видим те штаммы, которые имеют иные мутации (по сравнению с выявленными в других странах штаммами — ИФ). Но для того чтобы оценить их эпидемиологическую значимость, необходимы дальнейшие исследования, которые мы и проводим". "Пока оснований для каких-то опасений нет", — сказала главный санитарный врач РФ в беседе с изданием.