"Для посещения территории ФГБУ "Сочинский национальный парк" необходимо оформить специальный пропуск", — сообщает пресс-служба Сочинского национального парка во вторник.

Сделать спецпропуск предлагается в центральном офисе по адресу: Курортный проспект, д.74 или же в участковых лесничествах районов курорта.

"Для оформления специального пропуска туриста национального парка необходимо иметь паспорт", — подчеркивает пресс-служба.

Кроме этого, департамент курортов и туризма администрации города Сочи сообщает туристам о необходимости регистрации.

"Всем туристическим группам и отдельным туристам перед началом туристического похода, в том числе и на территории ФГБУ "Сочинский национальный парк", необходимо пройти регистрацию в одной из городских служб спасения, в целях обеспечения безопасности при посещении труднодоступной местности: горных, водных, спелеологических и других объектов, связанных с повышенным риском для жизни, а также для оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи", — отмечается в сообщении.

Более того, туристам необходимо сообщить в МЧС России и о составе групп, где могут быть несовершеннолетние дети.