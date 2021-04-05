"В июне на причалах и в парке откроются новые рестораны с верандами и столиками на улице. В южной части набережной заработает волшебная зона отдыха с детскими и взрослыми бассейнами с подогревом, шезлонгами под зонтиками", — говорится в сообщении в понедельник.

В нем отмечается, что также у вокзала собираются оборудовать стоянку для катеров.

В 2020 году завершился капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала, теперь они могут принимать крупные грузовые и гражданские суда. Здание, парк и набережная вокзала открылись после реставрации также в прошлом году — в начале сентября.

Северный речной вокзал — один из двух пассажирских речных вокзалов столицы, главное здание комплекса сооружений канала имени Москвы. Вокзал находится на берегу Химкинского водохранилища, его здание является образцом архитектурного направления "сталинский ампир".