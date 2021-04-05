Документ вводит штрафы для турагентов, работающих незаконно или в отсутствии сведений о них в федеральном реестре турагентов, в размере от 5 до 15 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Аналогичные санкции вводятся для должностных и юрлиц за рекламу и продвижение своих туристических услуг при отсутствии в едином реестре данных о заключении ими соответствующего договора с туроператором.

Кроме того, закон устанавливает ответственность для туроператоров за невнесение данных о турагентах, реализующих их услуги, в единый реестр, а для турагентов — о невнесении сведений о собственных субагентах. Штрафы для должностных лиц в обоих случаях также составят от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года.

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту закона (875640-7), административная ответственность вводится для реализации положений закона о создании единого федерального реестра турагентов. Согласно его положениям, туроператоры обязаны вносить информацию о своих турагентах и заключенных с ними договорах в специальный федеральный реестр, та же обязанность накладывается на турагентов в отношении их субагентов.