"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, документы переданы в прокуратуру. Полиция Дубая предупреждает, что такое поведение противоречит общественным ценностям и этике, принятым в эмирате. По статье 361 федерального кодекса наказаний подозреваемым грозит полгода тюремного заключения и штраф в размере до 5 тыс. дирхам ($1360)", — говорится в заявлении дубайских правоохранителей, размещенном в Twitter.

В заявлении также говорится, что за производство и распространение материалов порнографического характера подозреваемым может грозить заключение и значительно больший штраф от 250 до 500 тыс. дирхам (более $135 тыс.).

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором 12 обнаженных девушек позируют на балконе высотного здания в районе Dubai Marina. По данным издания Baza, ролик снял турист из окна соседнего отеля и выложил его в интернет. По данным СМИ, среди задержанных есть граждане Белоруссии, Молдавии и Украины.