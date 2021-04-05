Перечень поручений президента по итогам совещания с правительством, состоявшегося 10 марта, опубликован на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2021 года.

На совещании в марте министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков озвучил предложение создать фонд для развития экологического туризма на Дальнем Востоке за счет введения сбора на погрузку угля в портах. По его словам, данная мера обеспечит поддержку в сфере экологического туризма в объеме более 2,5 млрд рублей в год.

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании предложил не спешить с решением вопроса и дополнительно обсудить предложение по введению нового сбора.