"С 11 апреля авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов в Нижний Новгород, а с 13 апреля — в Казань", — проинформировали в авиакомпании.

В Нижний Новгород самолет будет отправляться из Минска по воскресеньям в 00:25 и прибывать в пункт назначения в 02:20. Вылет из Нижнего Новгорода — в 03:30 с прибытием в Минск в 5:30.

В Казань рейсы будут выполняться по вторникам с вылетом из Минска в 23:50 и прибытием в Казань в 2:10. Обратный рейс — по средам: вылет в 3:40 с прибытием в Минск в 06:00. Время для всех аэропортов указано местное.