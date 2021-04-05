Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС — Керамику и текстиль работы Пабло Пикассо, Анри Матисса и Рауля Дюфи покажут в Пушкинском музее с 20 апреля, сообщили в понедельник в пресс-службе галереи.

"С 20 апреля по 20 июня 2021 года в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков пройдет выставка "Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина". Впервые основной темой экспозиции станет не живопись, а керамика и текстиль, созданные знаменитыми мастерами ХХ века Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Раулем Дюфи, Морисом Дени, Фернаном Леже", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на выставке будет показано более 70 работ, среди которых — декоративная керамика Мориса Дени и фовистов из собрания Морозова, малотиражные произведения, созданные Пабло Пикассо в керамической мастерской "Мадура" в Валлорисе, шпалеры Жана Люрса и Фернана Леже, а также крайне редкие текстильные панно Рауля Дюфи, одного из ведущих художников по ткани эпохи ар-деко.