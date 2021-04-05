По ее словам, активисты предложили закольцевать в единый маршрут уже действующие объекты в микрорайоне Дашково-Песочня — Дубовую рощу в районе ул. Шереметьевская и Вишневый сад на ул. Песоченская, а также добавить к ним новый сквер за школой №75, где будет создан мемориальный комплекс, посвященного рязанским летчикам — героям Великой Отечественной войны. Все объекты создавались благодаря привлечению областного и городского финансирования, а также софинансирования со стороны жителей.

"Вишневый бульвар станет любимым местом отдыха, прогулок, спортивной активности горожан. Проект может носить и просветительскую функцию, и быть экскурсионным маршрутом. Объединяется много важных составляющих — патриотическое, экологическое, социальное", — отметила Сорокина.

Как добавила мэр, идея активистов представителям городской власти очень понравилась, и ее взяли в проработку.