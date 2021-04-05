Как следует из определения суда, размещенного на сайте, в соответствии с законодательством "требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд либо такие требования признаны арбитражным судом необоснованными".

В документе сообщается, что конкурсный управляющий представил суду реестр кредиторов должника, в который были включены требования на сумму 173,2 млн рублей, требования после закрытия реестра составили 935,4 млн рублей. При этом конкурсная масса была сформирована за счет продажи имущества должника и взыскания дебиторской задолженности в размере 670,2 тыс. рублей. Денежные средства в полном объеме были израсходованы на проведение конкурсного производства в отношении должника, а также на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 1 февраля 2019 года признал обоснованным заявление ООО "НИКС" о банкротстве ООО "Агентство путешествий "Натали". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 523,8 тыс. рублей.

Суд 20 августа 2019 года признал банкротом ООО "Агентство путешествий "Натали".

В решении суда говорилось, что временным управляющим был "сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности компании" и об отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

В реестр кредиторов агентства путешествий на момент признания банкротом были включены требования на сумму 153,8 млн рублей. Балансовая стоимость имущества должника составляла 1,2 млрд рублей.

В конце января 2019 года со ссылкой на систему "СПАРК-Интерфакс" сообщалось, что к трем юрлицам прекратившего деятельность туроператора "Натали Турс" — ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали Турс" — в 2018 году были предъявлены иски на сумму 65,5 млн рублей.

Больше всего требований было предъявлено к компании "Панорама Тур" — на 58,4 млн рублей.

Максимальная сумма иска составила 47,3 млн рублей, он был подан белорусским ООО "Компания Натали Турс", которое позиционировало себя как представительство российского туроператора в Минске. Ранее сообщалось, что от ухода "Натали Турс" пострадали около 400 белорусских туристов на сумму порядка 500 тыс. евро.

Арбитражный суд Москвы 23 мая 2019 года признал обоснованным заявление физлица о банкротстве ООО "Панорама Тур". 28 января 2020 года компания была признана банкротом, а 18 марта 2021 года суд завершил процедуру банкротства. В связи с отсутствием денежных средств и имущества погашение долгов не проводилось. В реестр кредиторов компании были включены требования в общем размере 2,7 млрд рублей. Эти требования в соответствии с законодательством считаются погашенными.