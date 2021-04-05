Быстрый рост случаев заражения в стране начался после Рождества и Нового года, когда в стране ослабили ограничения, чтобы жители могли отметить праздники. Уже к середине января власти вернули жесткие ограничения, поскольку уровень заражений стремительно рос.

Теперь ограничения ослабили, однако граждане все равно должны будут соблюдать определенные меры безопасности. В частности, максимум четыре человека смогут сидеть вместе за столиком на террасе кафе. Музеи будут работать, но они смогут самостоятельно ограничивать часы работы, если посчитают это нужным.

Обязательным остается ношение масок в общественных местах, люди в основном продолжат работать в удаленном режиме. Всего в стране коронавирусом в настоящий момент болеют более 26,1 тыс. человек.

С начала пандемии в стране выявили более 823,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 16,9 тыс. человек.