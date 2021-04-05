Так, назначается поезд NN 227/228 сообщением Санкт-Петербург — Новороссийск отправлением из Петербурга с 29 мая по 27 августа ежедневно и отправлением из Новороссийска с 31 мая по 29 августа ежедневно.

Поезд NN 245/246 сообщением Петербург — Ейск отправлением из Петербурга назначается 29 мая, со 2 по 14 июня — через день по четным числам, с 16 июня по 28 августа ежедневно, кроме 19, 21 июня, 11, 13 июля, 2, 4, 24 августа. Отправлением из Ейска — 1 июня, с 5 по 17 июня через день по нечетным числам, с 19 июня по 31 августа ежедневно, кроме 22, 24 июня, 14, 16 июля, 5, 7, 27 августа.

Поезд NN 247/248 сообщением Петербург — Анапа отправлением из Петербурга назначается 30 мая, 19 и 21 июня, 11 и 13 июля, 2, 4, 24 августа и отправлением из Анапы 1, 21, 23 июня, 13 и 15 июля, 4, 6, 26 августа.

Поезд NN 259/260 сообщением Петербург — Анапа отправлением из Петербурга назначается с 29 мая по 30 августа ежедневно и отправлением из Анапы — с 31 мая по 1 сентября ежедневно.

Поезд NN 479/480 сообщением Петербург — Сухуми из Петербурга будет курсировать с 29 мая по 2 сентября ежедневно, а из Сухуми — с 31 мая по 4 сентября 2021 года ежедневно.

В связи с открытием вокзального комплекса Восточный терминал Черкизово все эти поезда будут следовать в обоих направлениях через данный остановочный пункт Москвы вместо станции Москва-Курская.