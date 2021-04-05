"Для подкормки животных весной мы приготовили 200 килограммов кукурузы и ячменя, столько же соли. На территории "Роза Хутор" установлено пять кормушек с фотоловушками на высоте от 500 до 1500 метров над уровнем моря. Места для них были определены сотрудниками Сочинского национального парка. Исследования ученых охватывают весь хребет Аибга, и позволяют проводить мониторинг развития природных комплексов. Благодаря установленным фотоловушкам можно следить за количеством животных, которые приходят в долину реки Мзымта, определять пути их миграции", — рассказали в пресс-службе курорта.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Там подчеркнули, что подкормка животных в весенний период – часть большой программы по сохранению биоразнообразия, которую ведет "Роза Хутор".

"После зимы, когда на высоте более 1000 метров над уровнем моря лежит снег, а внизу уже появляется молодая трава, копытные спускаются в долину реки Мзымта. В это время многие из них ждут потомство, им необходимы силы. Уже несколько лет мы наблюдаем за животными, знаем, какие вещества должны быть в их рационе после «голодной» зимы, чего им не хватает, что они предпочитают. Например, кабаны очень любят кукурузу, а копытным весной необходима соль, обогащенная различными полезными элементами", — рассказал руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По его словам, сегодня угощение уже пробуют олени, косули, серны и даже кабаны. В планах – установка кормушек на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Найти угощение в них смогут редкие для Сочинского национального парка гости – туры.