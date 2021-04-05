Открытие авиахаба будет сопровождаться запуском четырех рейсов из Красноярска: в Сочи, Краснодар, Благовещенск и Симферополь.

Как сообщалось, в феврале "Аэрофлот" внес в летнее расписание рейсы из Красноярска по девяти направлениям. В середине марта стартовала продажа билетов, но только по пяти из ранее заявленных маршрутов: Благовещенск, Краснодар, Сочи, Симферополь и Владивосток (будет выполняться авиакомпанией "Аврора").

О планах создания в Красноярске авиахаба — узлового аэропорта, используемого для стыковочных рейсов, — "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. В настоящее время компания летает в Красноярск только из своего базового аэропорта "Шереметьево". Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа" и "Россия" выполняют рейсы, соответственно, из Москвы ("Внуково") и Санкт-Петербурга ("Пулково").

"Аэрофлот" дважды переносил открытие авиахаба в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и резким снижением пассажиропотока: с 29 марта на 1 июня 2020 года и с июня 2020 года на июнь 2021 года.