Она напомнила, что Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в ноябре, позже "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в столицу архипелага. Однако острова не включили тогда Россию в список стран, гражданам которой разрешен въезд с туристическими целями, и прямое сообщение не было восстановлено. С января въезд стал возможен, но с карантином, а с 25 марта власти архипелага отменили это требование. Сейчас россиянам нужен только отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута.

"Первый рейс "Аэрофлота" на Сейшелы 2 апреля оказался загружен на 99%. И хотя "Аэрофлот" вместо заявленного ранее одного рейса в неделю ставит два и использует вместительные Boeing 777-300ER (402 места), этого все равно оказалось мало. Дело не только в отложенном спросе, но и в том, что это – долгожданный рейс. Прямых перелетов из России на архипелаг не было уже лет двадцать. И это, по словам туроператоров, всегда тормозило развитие направления. Сейчас билеты забронированы далеко вперед", — сообщила Тюрина.

Она добавила, что билеты на апрель и май практически раскуплены, на июнь осталось немного мест, а в июле на Сейшелах становится слишком жарко.

"Еще одна проблема – дефицит гостиничной базы на Сейшелах, усугубляющийся еще и тем, что часть гостиниц не получили от правительства сертификаты безопасности и не открылись после пандемии. Все лучшие и наиболее популярные отели уже заполнены. Некоторые туристы в связи с этим бронируют туры на осень и даже новогодние каникулы. Туроператоры сообщают об уникально большой глубине продаж", — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что, по данным властей архипелага, на Сейшелах привито 60% населения, в том числе, весь персонал отелей.