"К сожалению, отменить в полном объеме графики (в Симферополе — ИФ) на сегодня не представляется возможным. Вода, которая добывается из артезианских скважин, является замещающим источником для того, чтобы накопить воду в водохранилищах", — сказала заместитель председателя совета министров Крыма Светлана Маслова на брифинге по ситуации с водой в республике в понедельник. Так она прокомментировала обращения симферопольцев, предлагающих отменить графики на фоне запуска нового водозабора.

"При сохранении существующих притоков (в Ялте — ИФ) в ограниченном водозаборе возможности отмены графиков с учетом предстоящего увеличения потребления в курортный сезон на сегодняшний день не имеется", — добавила крымский вице-премьер.

Вместе с тем, Маслова сообщила, что просьбу жителей Симферополя давать воду утром в выходные дни и праздники позже, чем в рабочее время, удовлетворят.

"Жители просили скорректировать график подачи воды в выходные и праздничные дни, подачу осуществлять с 8 утра, а не с 6, как в рабочее время. Главой республики Сергеем Аксеновым принято решение, что с 10 апреля график будет изменен, в выходные и праздничные дни подача воды в краны симферопольцев будет осуществляться с 8 до 11 утра и с 18 до 21 часа", — отметила зампред крымского правительства.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном — шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Кабмин планирует добавить на решение водных проблем Крыма еще более 3 млрд рублей.