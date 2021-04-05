Полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.

В настоящее время рейсы из "Кольцово" в Дубай выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии". По данным пресс-службы, с открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга в феврале 2021 года пассажиропоток на этом направлении превысил 1,9 тыс. человек.

Как сообщалось, арабский перевозчик прекратил полеты в Екатеринбург в конце марта 2020 года в связи с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции.