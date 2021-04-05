"По предварительной информации, двое туристов, двигаясь на снегоходе у подножья склона, подрезали снежный покров, что привело к движению снежной массы, завалу снегоходов и гибели туристов", — сказал собеседник.

По его информации, туристы прибыли в нацпарк втроем из Перми.

"В настоящий момент участник группы и тела погибших доставляются в город Печора", — добавил собеседник.

О гибели двух туристов стало известно 3 апреля. Пресс-служба регионального управления СКР сообщала, что туристы расположились в районе базы "Озерная" (100 км от города Печоры) нацпарка "Югыд ва". Группа имела разрешение на посещение парка. Следствие проводит проверку.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка — более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".