"Этот зимний сезон, пожалуй, стал одним из самых сложных для мировой индустрии туризма. Многие горнолыжные курорты Европы были закрыты, на других ввели жёсткие ограничения. Мы, оценив ситуацию, разработали совместно с Роспотребнадзором и администрацией Краснодарского края дополнительные меры безопасности и эффективную систему контроля. Сезон 2020-2021 стал рекордным по нескольким направлениям. В Сочи отдохнули почти 1,3 млн гостей, это на 11% выше, чем в прошлом году. Почти половина туристов для отдыха выбрали горный кластер. Здесь с соблюдением всех норм Роспотребнадзора работали 143 отеля. Они были заполнены в среднем на 80%", — написал в своем аккаунте в социальной сети Копайгородский.

Он отметил, что в зимний сезон около миллиона человек приобрели ски-пассы и прокатились по склонам курортов Красной поляны. Волонтеры раздали туристам до 15 тыс. медицинских масок.

"Начиная с майских праздников стартует высокий летний сезон. Уже сейчас в ряде сочинских санаториев и отелей свободных номеров на эти даты уже не осталось. С мая по сентябрь мы планируем принять более 4 млн гостей", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, в апреле прогнозируется загрузка объектов размещения не ниже 70%, а в ряде самых популярных санаториев и отелей — до 90%.

"Мы обеспечим нашим туристам комфортный и безопасный отдых в течение всего года", — добавил Копайгородский.