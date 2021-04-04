"Пока сохраняются ограничения на международные авиаперевозки и действуют ограничения по въезду в иностранные государства Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний для частичной компенсации их постоянных расходов, в основном на оплату труда авиаперсонала", — сказал Нерадько.

Распределять субсидии предлагается из расчета 685 руб. за каждого "потерянного" из-за ограничений пассажира. Объем господдержки авиакомпаний за период с января по апрель 2021 года может составить 8,2 млрд руб., отметил чиновник.

В прошлом году государство выделило Росавиации на поддержку авиакомпаний около 21 млрд руб. Сначала деньги распределялись из расчета 365 руб. за каждого пассажира, не перевезенного в феврале-июле 2020 года — за этот период авиакомпании получили около 15 млрд руб. Чтобы распределить оставшиеся деньги, правительство продлило период поддержки до ноября и повысило ставку расчета субсидий до 685 руб. на одного "потерянного" пассажира, предусмотрев для некоторых перевозчиков повышающий коэффициент.

Вопрос о продлении господдержки аэропортов на 2021 год, по словам Нерадько, также рассматривается.

"С учетом прогноза восстановления пассажиропотока в 2021 году, по предварительным расчетам, размер суммы субсидии, рассчитываемый по ставке 195,4 руб. за каждого "потерянного" пассажира 2019 года, составит за первый квартал 2021 года около 3,1 млрд рублей, на период первого полугодия 2021 года — более 5 млрд руб.", — сказал Нерадько.

В июне прошлого года правительство выделило на поддержку аэропортов 10,9 млрд руб. Субсидии распределялись из расчета 195,4 руб. за каждого пассажира, "потерянного" во 2-м квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Позднее период выдачи субсидий был продлен до июля включительно.

По словам Нерадько, Росавиация также предлагает продлить для организаций отрасли сроки предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налогов и страховых взносов. Как отметил чиновник, это позволило бы "сбалансировать налоговую нагрузку и поспособствовало восстановлению экономического состояния предприятий гражданской авиации".