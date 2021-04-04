"Шаг за шагом мы возобновляем (приостановленные из-за COVID-19 — ИФ) полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается", — сказал Нерадько.

При этом он признал, что перед высоким летним сезоном цены на перелеты могут повыситься.

"Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов, — сказал Нерадько. — По данным авиакомпаний прошедшие продажи на апрель-июнь 2021 года в среднем на 7% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Напомню, летом прошлого года было значительное снижение цен".

Авиакомпании — коммерческие организации, и решения по тарифам принимают самостоятельно, напомнил чиновник. Росавиация, по его словам, мониторит ситуацию.

Отвечая на вопрос о возможности внесения изменений в правила перевозки пассажиров и багажа, Нерадько сказал, что пока Росавиация не видит в этом необходимости.