"Управления гражданской авиации Греции (CAA) продлило ограничения, действующие на внутренних рейсах страны до 12 апреля, а на международных рейсах – до 19 апреля. Так, для граждан России с 5 апреля и до этой даты будет сохраняться квота на въезд до 4 тыс. человек. Прибытие разрешено только в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона", — пишет издание.

Россиянам потребуется иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Документ должен быть сделан на английском языке. Также потребуется подтверждение брони в гостинице. За день до прибытия туристы должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Власти Греции с 22 марта увеличили квоту на прибытие российских туристов с 500 человек до 4 тыс. в неделю. Но начиная с 14 мая страна намерена полностью открыть границы для иностранных туристов, в том числе россиян, с сертификатом о прививке, тестом на антитела или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.