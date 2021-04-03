Согласно данным на сайте "Аэрофлота", рейсы в Бангкок будут выполняться по четвергам, а обратно – по субботам. Стоимость билета туда-обратно начинается от 37,6 тыс. рублей на человека.

Власти Таиланда с 1 апреля сократили период обязательного карантина для приезжающих иностранных граждан с прививкой до десяти дней. Исключение составляют граждане, прибывшие из некоторых африканских стран. При этом для путешественников, которые вакцинированы от COVID-19 и направляются на Пхукет, Краби, Пханг Нга, Чиангмай и Паттайю самоизоляция уменьшается до семи дней.

Стоит отметить, что в Таиланде признаны семь вакцин, включая Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna. Российской вакцины "Спутник V" в списке разрешенных нет, поэтому даже привитые россияне пока смогут приезжать в королевство только с условием прохождения обязательного десятидневного карантина.