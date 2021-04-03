Вместе с навигацией в городе начинается сезон разводки мостов.

Отмечается, что в межнавигационный период специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" привели в порядок механизмы, заменили выработавшие свой ресурс детали, отладили все внутренние системы — гидравлические, механические, электротехнические. С 16 марта было проведено около 50 технологических разводок.

В Петербурге 18 разводных мостов.

В период навигации регулярно разводятся Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского, Володарский, Биржевой и Тучков мосты. Кантемировский, Сампсониевский и Гренадерский мосты разводятся по предварительной заявке.