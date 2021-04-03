В частности, постановлением, вступившим в силу с 3 апреля, разрешена работа торгово-развлекательных центров и торговых домов в будние дни с 10:00 до 22:00, с запретом работы в выходные дни, работа объектов общественного питания в будни с 7:00 до 22:00 с заполняемостью не более 50%, в выходные дни только на летних площадках.

Также документом разрешена работа по субботам открытых рынков (продуктовых и универсальных), а также крытых продовольственных. Крытые непродовольственные рынки будут работать только в будни.

Продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины могут работать с 6:00 до 00:00. Парикмахерские и салоны красоты — по записи.