"Теперь мы находимся в середине третьей волны (ИФ — пандемии). И теперь нужно приложить силы со всех сторон, чтобы ее переломить. Ближайшие недели потребуют дальнейших тяжелых ограничений, вы знаете это так же хорошо, как и я", — сказал он.

По словам Штайнмайера, для подавления пандемии уже было много сделано, также были допущены ошибки — "при тестировании, вакцинации, в том, что касается цифровых решений".

Накануне стало известно, что власти Берлина вводят дополнительные региональные ограничения на общественные контакты из-за пандемии коронавируса COVID-19: с пятницы на улице в промежуток между 21:00 и 5:00 можно будет находиться только в одиночку или вдвоем, сообщает городской сенат.

Кроме того, со вторника, 6 апреля частные встречи дома можно будет также проводить только в составе максимум двух семей, при этом между 21:00 и 5:00 часами какие-либо визиты будут запрещены.

Помимо этого, уже с 31 марта в продуктовые магазины и магазины бытовых товаров пускают только в респираторных масках FFP2, а купить одежду можно будет только предоставив отрицательный тест на коронавирус.

Ужесточение ограничительных мер связано с тем, что в Берлине скорость распространения вируса выросла и составляет сейчас более 100 новых случаев на 100 тыс. человек за неделю.