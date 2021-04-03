По словам Штайнмайера, для подавления пандемии уже было много сделано, также были допущены ошибки — "при тестировании, вакцинации, в том, что касается цифровых решений".
Накануне стало известно, что власти Берлина вводят дополнительные региональные ограничения на общественные контакты из-за пандемии коронавируса COVID-19: с пятницы на улице в промежуток между 21:00 и 5:00 можно будет находиться только в одиночку или вдвоем, сообщает городской сенат.
Кроме того, со вторника, 6 апреля частные встречи дома можно будет также проводить только в составе максимум двух семей, при этом между 21:00 и 5:00 часами какие-либо визиты будут запрещены.
Помимо этого, уже с 31 марта в продуктовые магазины и магазины бытовых товаров пускают только в респираторных масках FFP2, а купить одежду можно будет только предоставив отрицательный тест на коронавирус.
Ужесточение ограничительных мер связано с тем, что в Берлине скорость распространения вируса выросла и составляет сейчас более 100 новых случаев на 100 тыс. человек за неделю.