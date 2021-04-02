Требования истца Алексея Петушкова о компенсации в 100 тыс. рублей были полностью удовлетворены, говорится в сообщении.

В обоснование иска мужчина указывал, что в июле 2015 упал с верхней полки в поезде из Петербурга в Мурманск. В результате он получил травмы и перенес операцию на плече.

Между тем в протоколе о несчастном случае с пассажиром указывалось, что Петушков в момент инцидента был пьян. В связи с этим обстоятельством представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Давая объяснение в рамках проверки обстоятельств падения, Петушков сообщал, что выпил пива, однако это " не может свидетельствовать о нахождении в состоянии алкогольного опьянения". Доказательств тому, что причиной его падения стало непосредственно употребление пива, материалы проверки не содержат,

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что получение травмы Петушковым связано с особенностями эксплуатации железнодорожного вагона, поясняет пресс-служба.