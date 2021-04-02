В фестивале, который пройдет с 16 по 19 июня, примут участие известные российские литераторы. В рамках фестиваля запланированы творческие встречи, межрегиональный семинар молодых литераторов, заседание секретариата Союза писателей России, презентация книг, поэтический фестиваль, торжественное вручение Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского и другие мероприятия.

Торжественное открытие литературного фестиваля состоится 18 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Завершающие события литературного фестиваля пройдут на малой родине Роберта Рождественского в селе Косиха. На Яру любви организуют песенные и поэтические площадки, рок-фестиваль "Товарищ время", литературную программу с участием писателей — гостей литературного фестиваля и концертную программу.