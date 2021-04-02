Соглашение о сотрудничестве заключили комитет по культуре и туризму Ленинградской области, министерство инвестиционной политики Новгородской области, комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и комитет по туризму Псковской области.

"Это соглашение позволит развивать наше сотрудничество с целью продвижения туристического маршрута "По местам Александра Невского". Именно в этих регионах Александр Невский совершал свои подвиги, здесь он жил, трудился, на территории Санкт-Петербурга сегодня хранятся мощи святого благоверного князя. Для нас это важно — маршруты из Новгорода и Пскова будут проходить через Ленинградскую область, и мы здесь выступаем держателями этой идеи, регион, который будет продвигать этот маршрут на основании подписанного сегодня соглашения", — приводит пресс-служба слова председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгения Чайковского.

В туристический маршрут проекта "По местам Александра Невского" вошли места, связанные с жизнью и деятельностью князя: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, церковь Святого благоверного князя Александра Невского и музей-диорама "Невская битва 1240" в поселке Усть-Ижора Санкт-Петербурга, место молитвы князя Александра Невского перед Невской битвой в Никольском городском поселении Ленинградской области, памятник природы "Саблинский", Благовещенский собор в Шлиссельбурге, Никольский мужской монастырь, Староладожская и Копорская крепости, Софийский собор в Великом Новгороде, Псковский кремль, Изборская крепость, деревня Самолва, где расположен единственный в мире музей, посвященный "Ледовому побоищу", Гдовская крепость и Свято-Державный Дмитровский собор.

В 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения Александра Невского.