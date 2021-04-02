"Большой камень пробил автобус в том месте, где находился Сергей. В результате он получил многочисленные травмы и переломы. Сергей был доставлен в военный госпиталь в ближайший город Скарду, далее военным бортом в столицу — Исламабад. Сейчас он находится в больнице, его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое", — цитирует пресс-служба слова Блошкина.

Отмечается, что спортсмену требуется операция на ноге и ключице, однако транспортировать его в Россию не позволяет его состояние. Родные и друзья барнаульца собирают средства на дорогостоящее содержание в местной больнице.

30-летний Сергей Митюков является кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, участником спортивных маршрутов высоких категорий сложности, двукратным победителем соревнований "Золотой гид Алтая".