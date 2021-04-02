"Решением оперштаба по согласованию с Роспотребнадзором загрузка концертных, цирковых и театральных организаций, демонстрационных залов в зоопарках будет увеличена с 50% до 75%", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что учреждения должны соблюдать меры безопасности. "Обязательны соблюдение масочного режима, использование антисептиков и следование другим санитарным требованиям", — отмечается в пресс-релизе. В марте в Ярославской области разрешили спортивным клубам заполнять стадионы на 75% от вместимости трибун.