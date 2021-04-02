Как сообщается в пресс-релизе компании, она откроет около 20 новых отелей в дополнение к уже имеющимся 32. При этом в 2021 году будет открыто шесть новых отелей под брендами Hyatt Regency и Hyatt Place.

"Индия остается драйвером роста для Hyatt, и мы привержены обслуживанию индийских путешественников благодаря всеобъемлющему портфелю отелей", — сказал глава подразделения Hyatt в Индии Сунджа Шарма.

Индия занимает третье место по числу гостиничных комнат в портфеле Hyatt после Китая и США, отмечает Barron's. Страна считается перспективным рынком для гостиничной отрасли. По словам аналитика Raymond James Билла Кроу, отношение компаний к Индии в данный момент примерно такое же, как к Китаю 15-20 лет назад. "Поэтому они хотят прийти туда как можно раньше и установить свой бренд", — отметил он.

Акции Hyatt подорожали на 43% с начала ноября, когда появились первые позитивные новости о вакцинах от коронавируса, которые привели к надеждам на оживление туризма.