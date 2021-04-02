Договор о предоставлении займа заключен в марте этого года. Процентная ставка по нему — 9,3%, он должен быть погашен до 30 июня.

Для каких целей выданы средства, в отчете не уточняется. "Интерфакс" направил запрос в пресс-службу iFly.

До пандемии COVID-19 iFly выполняла рейсы из "Внуково" по ряду зарубежных направлений по заказу туроператоров TEZ Tour, Tempus Tour, TUI. В январе-феврале прошлого года компании пришлось отменить полеты в Китай, затем на Кубу, в Таиланд, Дубай, Турцию. В марте iFly одной из первых российских авиакомпаний сообщила о приостановке всех ввозных рейсов за рубеж.

Сейчас, согласно онлайн-табло на сайте iFly, она выполняет пассажирские рейсы в турецкую Анталью, а также грузовые в Европу и Китай.

iFly — российская чартерная авиакомпания. В парке перевозчика восемь дальнемагистральных Airbus A330 и один среднемагистральный A319, следует из данных Росавиации. По итогам 2019 года iFly стала 17-й авиакомпаний РФ по количеству перевезенных пассажиров (1,3 млн человек, +10% г/г), за 2020 год данные не раскрывались.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 68,5% iFly принадлежат коммерческому директору и основателю туроператора TEZ Tour Александру Буртину, 22,5% — держит сама авиакомпания, 9% — у компании "Шелковый путь", подконтрольной гонконгской Joy Tour Global.