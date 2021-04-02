"Поезд будет отправляться со станции Белгород с 9 июня по 25 августа 2021 года по средам в 14:27 и прибывать на станцию Кисловодск-Пассажирский с 10 июня по 26 августа 2021 по четвергам в 19:12. В обратном направлении поезд будет отправляться со станции Кисловодск-Пассажирский с 11 июня по 27 августа 2021 года по пятницам в 10:16 и прибывать на станцию Белгород с 12 июня по 28 августа 2021 по субботам в 14:42", — говорится в сообщении.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Прохоровка, Ржава, Кривецкая, Чаплыжное, Губкин, Старый Оскол, Касторная, Воронеж-1, Лиски и Россошь. Жители Белгородской области впервые после прекращения движения транзитных поездов через Украину получат возможность совершить поездку на курорты Северного Кавказа без пересадок.