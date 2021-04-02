"В связи с тем, что авиационный инцидент с воздушным судном ООО "Авиакомпания "Скол" в аэропорту Сургута произошел поздно вечером 1 апреля, детали, обстоятельства происшествия уточняются. Сумма будет установлена после работы комиссии и оценки причиненного ущерба", — уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что в четверг в аэропорту Сургута во время техобслуживания, по предварительным данным, самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр" с запущенными двигателями начал самопроизвольное движение и наехал на Як-40, находившийся на стоянке. В результате инцидента никто не пострадал — в самолетах пассажиров и членов экипажей не было. У воздушных судов есть повреждения.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, у ATR-72 "произошел срыв тормозной системы".

В пресс-службе "ЮТэйр" агентству сообщили, что "авиакомпания расследует причины случившегося".

Уральское СУ на транспорте СКР и Сургутская транспортная прокуратура по данному факту проводят проверки.