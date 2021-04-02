"Оборудование для канатных дорог будет поставлять французская компания "МНД" из Швейцарии. В результате аукциона сумма торгов была снижена с 2,5 млрд рублей до 1,8 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Оборудование уже запустили в производство. Подготовительные работы начнутся, как только сойдет снег. К маю планируется объявить конкурс на монтаж канатных дорог, а к концу 2022 года они будут работать в тестовом режиме.

"Работа над созданием курорта идет четко по графику. По инженерным сетям объявлен конкурс на право концессионного соглашения, которое включает в себя все системы электроснабжения курорта. С 24 по 30 апреля будут подводить итоги, объявят победителя. Система водоснабжения обследована и готова к вводу", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Мамисон" Олега Карсанова.

По его словам, также "подтверждены лимиты на завершение реконструкции тоннеля, после этого сразу будет заторгована реконструкция самой дороги". В настоящее время также ведутся работы по обеспечению курорта связью, строительству подводящих инженерных сетей. Кроме того, на курорте работает известная группа архитекторов.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила I этап строительства горнолыжного курорта "Мамисон". В рамках этого этапа будут построены две пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3 тыс. 380 м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. Они пересекут грунтовую Военно-Осетинскую дорогу на высоте более восьми метров.

В комплексе также построят сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора. Кроме того, в ходе первого этапа на территории курорта построят два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс; проложат сети инженерно-технического обеспечения; установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Объем финансирования строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии составит 15,6 млрд рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".