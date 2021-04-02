"Очень скромные подсчеты. В первый же год после легализации расчетного количества малых средств размещения объем налоговых поступлений — порядка 600 млн рублей", — сказал Волченко в пятницу на круглом столе, организованном в Общественной палате РФ по инициативе Минкурортов Крыма.

Как сообщалось, разработаны поправки в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" для легализации мини-отелей через придание им статуса "гостевой дом". Власти Крыма рассчитывают на принятие изменений до начала курортного сезона 2021 года.

По данным Минкурортов, около 2 тыс. малых средств размещения работают в Крыму законно, "в тени" находятся порядка 7 тыс. объектов, или около 140 тыс. номеров. Легализация этого сектора позволит создать 30 тыс. рабочих мест.