Ранее в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство подготовило поправки в закон о туристской деятельности, в соответствии с которыми гостевые дома в РФ не смогут работать без прохождения обязательной классификации и внесения в единый федеральный реестр классифицированных гостевых домов.

«Что касается темы легализации гостевых домов, то это нужно сделать до начала активной фазы курортного сезона, тем более что он в этом году совпадает с завершением работы Госдумы VII созыва, у нас последнее совещание запланировано на 24 июня. У нас, на мой взгляд, очень ограничено время для реализации тех перспективных законопроектов, которые уже фактически оформлены, на которые получены положительные заключения от федеральных органов исполнительной власти», — сказал он на круглом столе в Общественной палате, посвященном легализации малых средств размещения на юге РФ.

В свою очередь, депутат Госдумы Светланы Бессараб напомнила, что в конце апреля-начале мая в Краснодарском крае, в республике Крым начинается курортный сезон, а вопросы по законопроекту все еще не урегулированы, поэтому гостиничному бизнесу нужно дать доработать это время спокойно.

«Мы постараемся на площадке Госдумы как можно быстрее это обсудить и внести соответствующие изменения в законодательство. Но мы также понимаем, что пока раскачаем этот вопрос, сезон уже начнется. А пока в мой адрес поступают обращения граждан о том, что в их отношении ведутся судебные процессы, потому что они осуществляют свою деятельность на земельных участках, не предназначенных для этого (ИЖС). У нас сезон кормит весь год, и часто просто нет другой работы в курортных городах, поэтому давайте подумаем над тем, как установить переходный период, дать возможность гражданам сейчас работать в упрощенном порядке. Иначе завтра частники будут работать в серой зоне, а это не даст преференций ни отдыхающим, ни бюджету», — подчеркнула она.

С 1 октября 2019 года действует закон, по которому в жилых помещениях нельзя оказывать гостиничные услуги. Под запрет попали хостелы и мини-отели, расположенные выше второго этажа дома или на втором этаже, но находящиеся над жилым помещением. Вне закона также оказались хостелы на первом этаже, не оборудованные отдельным входом с улицы, а также малые гостевые дома, расположенные в отдельно стоящих жилых домах.

Как отметил Бахарев, действующий закон в Крыму встретили прохладно, поскольку подходы, сформулированные в законе, были для большинства представителей бизнеса региона слишком затратными и сопровождались множеством бюрократических проволочек.