"К настоящему времени подтверждена гибель уже 54 человек, 156 получили травмы разной степени тяжести, машинист и его помощник погибли при исполнении служебного долга", — говорится в сообщении портала.

Железнодорожная катастрофа произошла в пятницу в 09.00 по местному времени (04.00 мск). По предварительным данным, плохо припаркованная строительная машина скатилась на пути и врезалась в один из вагонов поезда.

По данным СМИ, в поезде было 490 пассажиров и четверо представителей обслуживающего персонала.